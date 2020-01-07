كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر البرلمان الليبي يدعو لمساندة قوات الجيش في سرت والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

هنأ البرلمان الليبي، أبناء مدينة سرت بمناسبة انتصار الجيش على المليشيات الإرهابية.

ودعا البرلمان الليبي، الشعب إلى الالتحام بالجيش والالتفاف حوله لتحقيق الأمن والاستقرار بمدينة سرت.

وفي وقت سابق، أعلن اللواء أحمد المسماري المتحدث باسم الجيش الليبي، سيطرة القوات المسلحة على مدينة سرت بالكامل.

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وكانت الحكومة الليبية المؤقتة برئاسة عبدالله الثني، قد باركت انتصار الجيش الليبي وتحرير مدينة سرت من سيطرة المليشيات.

وقالت الحكومة: "نبارك هذا النصر المؤزر الذي بيّن لمختطفي العاصمة ومن تحالفوا معهم من قوى الشر والطغيان المتمثل في تميم وأردوغان، أن رجال الجيش الليبي سيعيدون طرابلس عروس البحر إلى أحضان الوطن وتطهيرها من قبضة الإرهابيين والخانعين والخونة".

وتابعت: "ها هي سرت تعود إلى أحضان الوطن عروساً بأبهى حلة، مكتحلة بالصبر والنصر، تعود موشحة بالمجد ومحاطةً برجالها وأبنائها والمقاتلين بكل صنوفهم بموكب نصر مهيب".