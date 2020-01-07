كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الموافقة على خصخصة شركة طيران الهند الوطنية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وافقت مجموعة من الوزراء في الهند برئاسة وزير الداخلية أميت شاه، اليوم الثلاثاء على خصخصة شركة طيران الهند الوطنية بنسبة 100 في المئة.

وناقشت المجموعة أيضًا خطة لتحفيز المشترين المحتملين لشركة الطيران المحاصرة، والتي من المتوقع الآن أن يتقدم مقدمو العروض للأمام استجابةً للتعبير عن الاهتمام، وهو في الأساس دعوة إلى مقدمي العروض، حسبما أوردت وكالة "سبوتنيك".

وتهدف الخطة إلى تخفيف ديون شركة الطيران البالغة 8.45 مليار دولار حتى يجد المشترون المحتملون الشركة الوطنية المريضة مربحة بما يكفي لشراء حصة الحكومة البالغة 100 في المائة.

ضمت مجموعة الوزراء؛ وزيرة المالية نيرمالا سيترامان، ووزير التجارة بيوش جويال، ووزير الطيران المدني هارديب سينغ بوري.

وقال المسؤول، وهو على دراية بالتطور: "تخطط الحكومة لسداد ما يقرب من ثلث إجمالي المبلغ المستحق إلى المطارات والبائعين الآخرين وكذلك التنازل عن قرض رأس المال العامل. سيترك هذا للمشتري المحتمل مبلغًا كبيرًا، مما يجعلها صفقة جذابة لشراء حصة الحكومة الهندية".

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ويبلغ دين الشركة ثلاثة مليارات دولار للمطارات والبائعين الآخرين.

ووفقًا للخطة، فإن مبلغ 2.20 مليار دولار هو مبلغ قرض رأس المال العامل الذي تخطط الحكومة الهندية لشطبه. مع هذا، سيكون على العارض المحتمل التزام ديون تبلغ فقط حوالي 3.25 مليار دولار.

تستعد الهند للمحاولة الثانية لخصخصة شركة النقل الوطنية، التي تواجه خسائر يومية بقيمة 3.6 مليون دولار.