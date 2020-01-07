كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير الخارجية االبريطاني السابق: أزمة إيران تكشف انقسامات التحالف الغربي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف الصعود الدراماتيكي للتوترات في الشرق الأوسط عن انقسامات عميقة في الحلف الغربي، والتي ظهرت أساسًا بسبب عدم التوازن في إنفاق الناتو، قال ذلك جيريمي هانت وزير الخارجية البريطاني السابق.

وكتب وزير الخارجية السابق، الذي عاد إلى المقاعد الخلفية بعد أن هزمه بوريس جونسون في سباق قيادة حزب المحافظين، في عمود لصحيفة التليجراف أن: "يواجه التحالف الغربي - الذي صاغته المملكة المتحدة والولايات المتحدة إلى حد كبير - أكبر انقساماته على الإطلاق."

وحسب مقال الصحيفة، أصاف: "لقد كشف مقتل الجنرال سليماني الأسبوع الماضي عن انقسامات عميقة في مقاربتنا لإيران بالعودة إلى قرار الرئيس ترامب بتمزيق الاتفاق النووي الإيراني".

قتل قاسم سليماني، قائد فيلق القدس التابعة للحرس الثوري الإيراني، يوم الجمعة في غارة أمريكية بطائرة بدون طيار على الأراضي العراقية.

وحسبما أ,ردت وكالة "سبوتنيك، فإن اغتياله، الذي بررته الولايات المتحدة كدفاع عن النفس، هز الوضع الراهن في المنطقة، حيث تحرك العراق لطرد القوات الأمريكية وتعهدت إيران بالسعي للانتقام.

ردًا على ذلك، هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بمهاجمة المزيد من المواقع في إيران في حالة قيامها بالانتقام، بما في ذلك المواقع الثقافية - وهو أمر يُنظر إليه على نطاق واسع باعتباره جريمة حرب.

ولم تدعم بريطانيا وألمانيا وفرنسا، على ما يبدو، لم يكونوا على علم بالهجوم مقدمًا، هذا التهديد ودعوا إلى ضبط النفس ووقف التصعيد.

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وكما ذكرت الوكالة، فإنه على الرغم من أن "هانت" لم يبرر صراحة تصرفات الولايات المتحدة، فقد ادعى أن الأوروبيين هم الذين لا يفعلون ما يكفي لتحالفهم مع الولايات المتحدة.

وأشار إلى حجة "ترامب" حول الإنفاق غير الكافي لحلف الناتو في أوروبا لتوضيح أن الأوروبيين قد تم تركهم عن حق في مناقشات بشأن قرارات تغيير اللعبة.

قام "ترامب"، الشهر الماضي، بخفض مساهمة الولايات المتحدة في ميزانية الناتو في مساعيه للحلفاء لدفع المزيد.

وكتب "هانت": "في النهاية ، يهم المال. إذا لم نكن مستعدين للاعتراف، فلا يجب أن نتفاجأ إذا لم يتم التشاور معنا قبل اتخاذ قرارات كبيرة مثل اغتيال سليماني. ولا ينبغي أن نتفاجأ إذا بدأ التحالف الغربي في الانهيار ببطء مع تصاعد الاستياء عند الركوب الأوروبي الحر".

وأشار إلى أنه حتى لا يتم تقسيم العالم من قبل القوى العظمى إلى مناطق نفوذ، يتعين على بريطانيا "أن تتصرف كحليف حقيقي لأقوى ديمقراطية في العالم - وأن تكتسب ثقلها في الشؤون العالمية بسبب ما نطرحه على الطاولة".

وقال: "هذا يعني تقديم مساهمة مناسبة في السلام والأمن العالميين من خلال دعم قواتنا المسلحة الرائعة كدولة واثقة حديثًا خارج الاتحاد الأوروبي - وإقناع أصدقائنا في الاتحاد الأوروبي بالقيام بالمثل."