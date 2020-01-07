كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عشرات القتلى والجرحى في تدافع خلال جنازة سليماني بإيران والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن التلفزيون الإيراني، اليوم الثلاثاء، مقتل 35 شخصًا وإصابة 48 أخرين، في حادث تدافع خلال جنازة الجنروال قاسم سليماني في مدينة كرمان، حسبما ذكرت قناة العربية.

وذكرت وسائل إعلام إيرانية، أن طهران تبحث في 13 خيارًا للانتقام، ردًا على مقتل الجنرال قاسم سليماني بضربة أمريكية في العاصمة العراقية بغداد.

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وتوعدت إيران بالرد "في الوقت والمكان المناسبين" على مقتل قائدها العسكري الكبير على أيدي الأميركيين، فيما حذر العراق من "حرب مدمرة" بعد الغارة التي نفذتها طائرة مسيرة.

وقالت إيران، إنها ستصنف كافة أعضاء وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" ضمن "المنظمات الإرهابية".

وفي 23 أبريل الماضي، أقرت إيران قانون "الإجراء المضاد لأمريكا"، حيث صنف بمقتضاه القيادة المركزية الأميركية في المنطقة "سنتكوم" كمنظمة إرهابية، وذلك ردا على إدراج أميركا، آنذاك، الحرس الثوري على لائحة "الإرهاب".