كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الهند.. اتهام زعيمة اتحاد طلاب جامعة جواهرلال نهرو بإضرار خوادم الحاسب الألي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سجلت شرطة العاصمة الهندية، نيودلهي، قضية ضد زعيمة اتحاد طلاب جامعة جواهرلال نهرو، عائشة غوش، و 19 آخرين بتهمة التخريب في غرفة خادم الجامعة ومهاجمة حراس الأمن في 4 يناير، قبل يوم واحد من تعرض "غوش" وعشرات آخرين، بمن فيهم الأساتذة، لاعتداءات شديدة من قبل أشخاص مجهولي الهوية.

وفقا للشرطة، فقد تلقت شكوى من إدارة الجامعة مفادها، أن الأشخاص الملثمين بقيادة "غوش" دخلوا مبنى الاتصالات والمعلومات يوم السبت وألحقوا أضرارًا بخوادم الكمبيوتر بل وهاجموا الطلاب.

ومع ذلك، ادعت اتحاد طلاب جامعة جواهرلال نهرو، أن الجامعة استخدمت رجالًا غير ملثمين لتدمير الخوادم ومهاجمة الطلاب.

كشفت الإدارة أن حادثة إتلاف أنظمة الكمبيوتر كانت مرتبطة بمسألة رفع الرسوم في الآونة الأخيرة وتم إيقاف الطلاب عن التسجيل للفصل القادم.

ووفقًا للتقارير، فإن مقطع فيديو لمجموعة من الرجال غير الملثمين الذين يحملون قضبانًا وعصيًا حديدية بالقرب من غرفة الخوادم قد انتشر على نطاق واسع أيضًا يوم السبت، حيث يُزعم أن "غوش" شوهدت وهي تقود المهاجمين.

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وقال مسؤول كبير في شرطة دلهي: "لقد أرسلنا الفيديو لفحص الطب الشرعي وسيتم اتخاذ مزيد من الإجراءات حسب النتائج".

أُصيب العديد من الطلاب والمدرسين في جامعة جواهرلال نهرو عندما هاجمهم رجال ملثمون مجهولون في الحرم الجامعي في 5 يناير، وتم إدخال أكثر من عشرين شخصًا إلى المستشفيات.

كما أُصيب معظمهم بجروح خطيرة، بما في ذلك "غوش" خلال هجمات قام بها رجال ونساء ملثمون، الذين هاجموهم بقضبان حديدية وعصي.

يحتج الطلاب في جامعة جواهرلال نهرو على زيادة الرسوم في الأشهر الأخيرة من عام 2019. بعد استئناف الفصول الدراسية بعد العطلة الشتوية، يصبح الموقف متوترًا في الحرم الجامعي، حيث احتج قسم من الطلاب على عملية تسجيل فصل دراسي جديد، دون حل مشكلة الرسوم.