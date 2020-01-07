كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مصادر تكشف عن منظمة تسهل هروب الإخوان من السودان الى تركيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقبلت تركيا 17 عضوا بارزا على الأقل من تنظيم الإخوان في السودان، خلال الأشهر الماضية بعد احتجاجات شعبية استمرت لأكثر من 5 أشهر.

وقالت مصادر صحفية، إن أفراد وعائلات وأموال عناصر تنظيم الإخوان، فروا من السودان إلى تركيا، من خلال شبكة منظمة يقودها مستثمر نفطي كبير ومعه سودانيان يحملان الجنسية التركية.

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وأضافت المصادر، أن من بين أبرز الأسماء التي نقلت أموالها وعائلاتها إلى تركيا خلال الأشهر الماضية، العباس وعبد الله حسن البشير شقيقا الرئيس السابق، اللذان تربطهما علاقات قوية مع النظام التركي وذراعه اليمنى في السودان أوكتاي أرجان الذي صدرت مذكرة توقيف بحقه في الخرطوم.

وكانت قائمة العناصر الإخوانية، قد ضمت الفارة إلى تركيا 5 وزراء سابقين في حكومة البشير، إضافة إلى مسؤولين كبار في أجهزة أمنية حساسة.