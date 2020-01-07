كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بطلتها مذيعة بـ"فوكس نيوز".. فضيحة جديدة لترامب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، المذيعة السابقة في شبكة "فوكس نيوز" كورتني فريل، بالصحفية الأكثر إثارة في البلاد، عقب تحرشه بها.

وذكرت الصحفية الأمريكية كورتني فريل، في كتاب مذكراتها الذي حمل اسم "العاشرة مساء، إن ترامب قال لها: "يجب أن تأتي فجأة في وقت ما إلى مكتبي، حتى نتمكن من تبادل القبل"، وزعمت بأنها ردت عليه: "دونالد، أعتقد أن كلانا متزوج".

وأضافت: الإقلاع عن الخمر وإذاعة الأخبار الجديدة"، أن "تلك الدعوة جعلتني في موقف صعب على تقديم التقارير عن ترشح ترامب للرئاسة بشكل جاد. لقد أغضبني في ما بعد أنه كان ينعت جميع النساء اللواتي سردن قصصا مماثلة عن تحرشاته الوقحة، بأنهن كاذبات. أنا أصدقهن تماما. أما الآن فيمكنني على الأقل أن أقول على سبيل المزاح إنني كدت أطارح الرئيس الغرام، لكنني نجوت".

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وتابعت: "عندما كان رجل أعمال قبل تولي المنصب الرئاسي، وصفها بأنها "الصحفية الأكثر إثارة على القناة الأمريكية".

وكانت العديد من النساء اتهمن الرئيس الأمريكي بالتحرش بهن، أو إقامة علاقة حميمة معهن، وهو ما نفاه ترامب.