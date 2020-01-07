كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الجزائر تحقق مع وزيرتين في حكومة بدوي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بدأت السلطات القضائية بالجزائر، التحقيق مع وزيرتي الاتصالات والصناعة بحكومة رئيس الوزراء السابق نورالدين بدوي وقررت سحب جوازي سفرهما.

وبحسب صحيفة "الشروق" الجزائرية، أن آخر وزيرة للصناعة في عهد الرئيس السابق، جميلة تمازيرت، تواجه تهم فساد خطيرة تشمل التلاعب بصفقات عمومية، وتنازل مشبوه عن مصانع مملوكة للدولة بمبالغ زهيدة لصالح رجال أعمال.

كما تواجه أيضًا وزيرة الاتصالات والبريد هدى إيمان فرعون، تهم بممارسة الفساد في قطاع حساس يشمل ملفات البريد والمعلوماتية والاتصال وشبكات الإنترنت.

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وقد أفادت مصادر، بأن هدى فرعون اقترنت بناصر بوتفليقة شقيق الرئيس السابق، ولذلك جرت ترقيتها إلى منصب وزيرة بشكل سريع ومثير للتساؤلات، دون تأكيدات رسمية.

وفتح الدرك الوطني تحقيقات موسعة مع الوزيرتين اللتين غادرتا الحكومة قبل نحو أسبوع.

وحققت السلطات الجزائرية مع رجال أعمال كبار ومسؤولين ووزراء، بتهم فساد وهدر المال العام وتلاعب بمشاريع حكومية واستغلال النفوذ ووضع اليد على عقارات حكومية.