كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر القضاء الياباني يصدر مذكرة توقيف بحق زوجة كارلوس غصن والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصدر القضاء الياباني، اليوم الثلاثاء، مذكرة توقيف بحق كارول غصن زوجة كارلوس غصن، حسبما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية.

وقد أفادت وسائل إعلام غربية، بأن كارلوس فر إلى لبنان هربا مما وصفه بنظام قضائي "فاسد" في اليابان حيث يواجه اتهامات بارتكاب مخالفات مالية.

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وكان غصن، الذي تقدّر ثروته الصافية بنحو 120 مليون دولار، واحدا من أكثر الشخصيات نفوذا في مجال صناعة السيارات على مستوى العالم حتى إلقاء القبض عليه في نوفمبر 2018. ولقد دأب على نفي ارتكاب أي مخالفات.

وكانت السلطات اليابانية، قد أفرجت عن غصن بكفالة قيمتها 9 ملايين دولار في أبريل الماضي، وذلك بموجب شروط صارمة تحظر عليه السفر إلى الخارج.