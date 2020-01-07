كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس الوزراء الماليزي: على المسلمين أن يتحدوا بعد مقتل قائد إيران والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن رئيس الوزراء الماليزي مهاتير محمد اليوم الثلاثاء إنه يتعين على الدول الإسلامية أن تتحد لحماية نفسها من التهديدات الخارجية بعد أن وصف مقتل الولايات المتحدة للقائد العسكري الإيراني قاسم سليماني بأنه غير أخلاقي.

وقال رئيس الوزراء الأقدم في العالم، الذي أذكى التوترات الدبلوماسية في الأشهر الأخيرة من خلال التحدث عن القضايا المتعلقة بالعالم الإسلامي، إن هجوم الطائرات الأمريكية بدون طيار على سليماني كان ضد القوانين الدولية.

وأثار مقتل سليماني في بغداد يوم الجمعة الماضي مخاوف من اندلاع صراع أوسع في الشرق الأوسط.

وأعلن مهاتير البالغ 94 عامًا، أنه قد يؤدي أيضًا إلى تصعيد "ما يسمى الإرهاب".

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وأضاف مهاتير للصحفيين: "لقد حان الوقت لكي تجتمع الدول الإسلامية".

وقال أيضًا "لم نعد آمنين الآن، إذا كان أي شخص يهين، أو يقول شيئًا لا يحبه شخص ما، فمن الصواب أن يرسل هذا الشخص من دولة أخرى طائرة بدون طيار وربما سيصيبني بالرصاص".

وتجمع حوالي 50 شخصًا من بينهم نساء يرتدين البرقع خارج السفارة الإيرانية في العاصمة الماليزية كوالالمبور،.



