لجنة النموذج التنموي تستمع لمقترحات الاتحاد الدستوري

عقدت اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي، صباح اليوم الثلاثاء، بالرباط، اجتماعا مع ممثلي حزب الاتحاد الدستوري من أجل الاستماع لتصورهم حول النموذج التنموي الجديد.

وقد كان حزب الاتحاد الدستوري ممثلا في هذا الاجتماع بمحمد ساجد، الأمين العام، وإدريس الراضي، والشاوي بلعسال، وإسماعيل حجي، وأحمدو الباز، والحبيب الدقاق، وعبد الله الفردوس.

يشار إلى أن اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي عقدت، الأسبوع الماضي، اجتماعات مع ممثلي كل من أحزاب العدالة والتنمية، والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، والاستقلال، والحركة الديمقراطية الاجتماعية، والاتحاد المغربي للشغل، والاتحاد العام للشغالين بالمغرب، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، الذين عرضوا تصوراتهم وآراءهم بخصوص تجديد النموذج التنموي.

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وكانت اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي قد أعلنت، يوم 24 دجنبر الماضي، عن قرارها تنظيم جلسات استماع واسع، ومنفتح للمؤسسات، والقوى الحية للأمة المتضمنة للأحزاب، والنقابات، والقطاع الخاص، والجمعيات، في إطار روح الانفتاح، والبناء المشترك، وذلك بهدف جمع مساهمات، وآراء جميع الأطراف المدعوة إلى هذه العملية.

وأشارت اللجنة الخاصة إلى أنها ستوفر، في نفس الإطار التشاركي، منصة رقمية لتلقي وتجميع مختلف المساهمات والأفكار، التي يتقدم بها المواطنون من أجل إغناء النقاش والتصورات.

وستقوم اللجنة أيضا بتنظيم مجموعة من اللقاءات الميدانية للاستماع للمواطنين ولمختلف مكونات المجتمع المغربي، رغبة منها في توطيد روح التفاعل، والانفتاح الذي يميز عملها.