للمرة الخامسة.. مجهولون يعبثون ويسرقون خزانة وصنابير مدرسة في تاونات! صور

استفاق أطر، وتلاميذ مدرسة “الشهداء” الابتدائية في مدينة تاونات، أمس الاثنين، على واقع تعرض مدرستهم للسرقة، من طرف مجهولين، عمدوا الى اقتحامها، والعبث بمحتوياتها.

وحسب مصادر “اليوم 24″، فإن اللصوص اقتحموا المدرسة، وعمدوا إلى تخريب محتوياتها، وسرقة ممتلكات الأساتذة، وصنابير المراحيض، بالإضافة إلى أقلام، ودفاتر التلاميذ.

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وحسب المصادر ذاتها، فإن عملية السرقة تمت في ساعة متأخرة من الليل، مشيرة إلى أنها المرة الخامسة، التي تتعرض فيها المدرسة للسرقة، والعبث بمحتوياتها.

وحلت المصالح الأمنية في مدرسة “الشهداء”، وفتحت تحقيقا أوليا حول تعرضها “للسرقة”، واستمعت لأطرها في انتظار توقيف المتهمين.