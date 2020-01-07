إيطالي يقتل شابا مغربيا دهسا بسيارته بسبب هاتف!

لقي مغربي مصرعه، في حادث دهس بسيارة، كان يقودها ايطالي، بسرعة جنونية، في مدينة إيمولا، بإيطاليا.

وحسب وسائل الإعلام الإيطالية، فإن الحادث، وقع مساء الأحد، حيث تعرض شاب مغربي، كان يبلغ قيد حياته، 34 عاما، إلى حادث مميت، بعدما عمد إيطالي على دهسه بسيارته، ليلقى حتفه مباشرة بعد الحادث.

وأوضحت المصادر ذاتها، أن الضحية كانت تربطه علاقة متوترة مع الجاني؛ إذ سبق وتشاجر معه، لدرجة أن الإيطالي قدم شكوى ضد المغربي، متهما إياه بسرقة هاتف ابنه.

ويبدو أن المغربي، عاد إلى مضايقة ابن الجاني، ما دفع الأخير إلى دهسه بسيارته، ليقتله على للفور.

وقد ألقي القبض على الجاني الذي يبلغ 43 عاما، بتهمة القتل العمد، إلا ان الأخير يصر إلى أنه لم يكن ينوي قتل المغربي، بل كان يهدف فقط إلى قطع الطريق.