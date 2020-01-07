طقس اليوم الثلاثاء.. بارد نسبيا والأجواء مستقرة بمجموعة أرجاء المملكة

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، اليوم الثلاثاء، أن يكون الطقس باردا نسبيا خلال الليل والصباح بكل من المرتفعات، والمنطقة الشرقية والجنوب الشرقي للبلاد، فيما ستكون الأجواء مستقرة بمجموع أرجاء المملكة مع سماء صافية إلى قليلة السحب عموما.

وستتشكل سحب منخفضة وكثيفة، خلال الليل و الصباح مصحوبة بكتل ضبابية فوق السواحل وسهول المحيط الأطلسي والسهول الداخلية والواجهة المتوسطية والمنطقة الشرقية وشمال الأقاليم الجنوبية للمملكة. فضلا عن هبوب زوابع رملية محلية بالأقاليم الجنوبية.

وستهب رياح معتدلة إلى قوية نوعا ما وشرقية بمنطقة طنجة، وستهب من القطاع الشرقي وأحيانا من الشمال بالأقاليم الجنوبية، بينما ستهب ضعيفة إلى معتدلة من القطاع الشرقي وأحيانا شمالية بباقي الجهات الأخرى.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 05- و01 درجات بالمرتفعات والمنطقة الشرقية، وما بين 01 و07 درجات بالسايس والساحل المتوسطي والسهول الشمالية وهضاب الفوسفاط وولماس، والجنوب الشرقي والشمال الشرقي للأقاليم الجنوبية، وما بين 07 و14 درجة بمنطقة طنجة والسهول الوسطى ومنطقة سوس والأقاليم الجنوبية وبالقرب من السواحل.