شكرا لقرائتكم خبر عن «التعاون الإسلامي» تدعو إلى تقديم مساعدة عاجلة لمتضرري إندونيسيا والان نبدء بالتفاصيل

دعا الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، الدول الأعضاء والمؤسسات العاملة في مجال العمل الإنساني إلى المبادرة، على وجه السرعة، لتقديم المساعدة الإنسانية للمتضررين من الفيضانات والانهيارات الطينية التي وقعت في عدة مقاطعات في إندونيسيا لمواجهة الآثار السلبية الناجمة عنها، والتي تسببت في نزوح أعداد كبيرة من السكان ووقوع دمار هائل وخسائر فادحة في الأرواح.

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