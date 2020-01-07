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استراليا تعتقل 24 شخصا للاشتباه في إشعال الحرائق عمدا

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اعتقلت السلطات الأسترالية 24 شخصا بولاية نيو ساوث ويلز للاشتباه في قيامهم بإشعال الحرائق عمدا مع استمرار حرائق الغابات التي اجتاحت البلاد، وأوضحت السلطات الأسترالية - حسبما ذكرت شبكة "ايه بي سي نيوز" الأمريكية اليوم الثلاثاء، أن 53 شخصا آخرين يواجهون إجراءات قانونية لعدم امتثالهم لأوامر الدولة بالنزوح عن الأماكن المعرضة للخطر، بينما 47 شخصا آخرين يواجهون إجراءات قانونية لقيامهم بإلقاء سجائر مشتعلة أو أعواد كبريت مشتعلة على الأرض.

ولفتت السلطات إلى أن عقوبة إشعال حرائق الغابات عمدا أو القيام بإجراء يتسبب في انتشار ألسنة اللهب تصل إلى السجن لمدة قد تبلغ 21 عاما.

كانت الحكومة قد أعلنت تخصيص ملياري دولار استرالي إضافيين (1.4 مليار دولار أمريكي) من أجل جهود التعافي من الحرائق التي تسببت حتى الآن في مقتل 24 شخصا وتدمير ما يقرب من ألفي منزل وأكثر من 5 ملايين هكتار من الأراضي.

وأضاف رئيس الوزراء سكوت موريسون أن الحرائق لا تزال مشتعلة وستستمر لعدة أشهر قادمة، ولذلك سيتم تقديم أموال إضافية بقيمة 2 مليار دولار استرالى كما أنه إذا كانت هناك حاجة إلى المزيد وكانت التكلفة أعلى فسيتم توفير المزيد من الأموال.

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