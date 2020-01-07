شكرا لقرائتكم خبر عن 4 قتلى في هجوم لحركة الشباب الصومالية في كينيا والان نبدء بالتفاصيل

قُتل أربعة مدنيين اليوم في تبادل لإطلاق النار بين الشرطة ومسلحين من حركة الشباب الصومالية في منطقة جاريسا الكينية المجاورة للصومال. وأفادت مصادر من الشرطة الكينية أن المسلحين أطلقوا النار على برج للاتصالات، وحطموا البوابة المؤدية للمنطقة التي تضم البرج لكن لم يتسببوا في أي أضرار بشبكة الاتصالات.

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