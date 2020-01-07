صافرة صينية تضبط لقاء الاولمبي امام استراليا

رياضة 2020-01-07 | 11:35 0 مشاهدة اعلن الاتحاد الاسيوي لكرة القدم، عن طاقم تحكيم مباراة العراق واستراليا في الجولة الاولى من نهائيات آسيا تحت 23 عاماً بتايلند 2020. واوكل الاتحاد مهمة قيادة المباراة الى طاقم تحكيم صيني مكون من فو مينغ، والحكمين المساعدين شي زيانغ وكاو يي، وحكم الفيديو المساعد ما نينغ. وستقام المباراة يوم غدٍ الاربعاء، عند الساعة الواحدة والربع ظهرا بتوقيت بغداد.



ويشارك في البطولة 16 منتخب تم تقسيمها على أربع مجموعات، وبحيث يتأهل أول فريقين في كل مجموعة إلى الدور ربع النهائي، علماً بأن المنتخبات الحاصلة على المراكز الثلاثة الأولى تتأهل إلى دورة الألعاب الأولمبية 2020 في طوكيو. ويشارك في البطولة 16 منتخب تم تقسيمها على أربع مجموعات، وبحيث يتأهل أول فريقين في كل مجموعة إلى الدور ربع النهائي، علماً بأن المنتخبات الحاصلة على المراكز الثلاثة الأولى تتأهل إلى دورة الألعاب الأولمبية 2020 في طوكيو. المحرر: محمد خليل

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