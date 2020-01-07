النهرين يوقع عقد توطين رواتب مع وزارة الداخليه ويشملهم بالعديد من التمويلات

اعلن مصرف النهرين الاسلامي الحكومي، الثلاثاء، عن توقيعه عقد توطين رواتب مع وزارة الداخليه ويشملهم بالعديد من التمويلات.

وقال المصرف في بيان له تلقت الخليج 365 نسخة منه انه "وقع عقد توطين رواتب منتسبي وزارة الداخليه"، مبينا ان "المصرف قرر شمولهم بالعديد من السلف والقروض الخاصة بالمصرف".

واضاف المصرف انه "سيتم شمولهم بتمويل مرابحة شراء عقار يصل الى ١٥٠ مليون دينار وتمويل بناء قطع اراضي يصل الى ١٠٠ مليون دينار واضافة بناء ٥٠ مليون وقروض اخرى منها تمويل شراء سيارات واكمال دراسة واخرى للعلاج في المستشفيات الخاصة وكذلك السفر".

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واوضح المصرف انه "بصدد اضافة تمويلات اخرى وشمول كافة منتسبي وزارة الداخليه ممن وطن راتبه مع المصرف".

وتأسس مصرف النهرين الاسلامي في 17/12/2012 وهو اول مصرف حكومي اسلامي وباشر خلال عام 2018 بمنح قروض وسلف للمواطنين والموظفين وفق اليات وضوابط معينة.