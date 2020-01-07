المركزي يبيع 154 مليون دولار في مزاده اليوم

اعلن البنك المركزي العراقي، الثلاثاء، عن بيعه لاكثر من 154 مليون دولار وبمشاركة 18 مصرفا وشركة واحدة.

وشهد البنك المركزي العراقي خلال مزاده لبيع وشراء العملات الاجنبية اليوم انخفاضا في مبيعاته لتصل الى 154 مليون و639 الف دولار غطاها البنك بسعر صرف اساس بلغ 1190 دينار لكل دولار ،مقارنة بيوم الخميس التي بلغت المبيعات فيها 264 مليون و366 الاف دولار.

وتوزع الطلب بواقع 144 مليون و89 الف دولار لتعزيز الارصدة في الخارج على شكل حوالات واعتمادات، فيما توزعت البقية الباقية والبالغة 10 مليون و550 الف دولار على شكل بيع نقدي غطاها البنك بالكامل بسعر صرف بلغ 1190 دينار لكل دولار واحد.

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فيما لم تتقدم اي من المصارف الـبالغة 17 مصرفا وواحدة من شركات التحويل المالي في مزاد العملة باي عروض لبيع الدولار .

يذكر ان البنك المركزي يجري جلسات يومية لبيع وشراء العملات الاجنبية ما عدا العطل الرسمية التي يتوقف البنك عن هذه المزادات.