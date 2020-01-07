حمّل تطبيق السومرية الجديد لتصلكم آخر الاشعارات

السومرية التي تكسب ثقة الجمهور العراقي لما في مضمونها من رسائل إنسانية واجتماعية وترفيهية والدقة في النقل، تطلق تحديثا جديدا يتضمن معرفة الأخبار والاستمتاع بمشاهدة المسلسلات المفضلة على الموبايل من خلال البث المباشر أو الفيديوهات وفضلا عن البرامج التي تبث عبر الشاشة.كما تضمن التطبيق ايضا نقل الأحداث والتطورات لحظة بلحظة مع خدمة الاشعارات المجانية، فضلا عن الابراج الاسبوعية والشهرية والسنوية، اضافة الى مشاركة الاصدقاء بكل مهم عبر منصات التواصل الاجتماعي.

واضيف للتطبيق ايضا بث اذاعة سومر اف ام المباشر، وميزة اختيار الاشعارات المناسبة لكل مستخدم، كما تم تصحيح خلل وصول الاشعارات لكافة المستخدمين.

ولتحميل تطبيق السومرية والانضمام لاكثر من 4 ملايين مستخدم:



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