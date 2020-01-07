حمّل تطبيق السومرية الجديد لتصلكم آخر الاشعارات

السومرية، تطلق تطبيقها الجديد بمميزات متطورة، تتيح سهولة المتابعة والقراءة وتصفح الأخبار عبره.
كما تضمن التطبيق ايضا نقل الأحداث والتطورات لحظة بلحظة مع خدمة الاشعارات المجانية، فضلا عن الابراج الاسبوعية والشهرية والسنوية، اضافة الى مشاركة الاصدقاء بكل مهم عبر منصات التواصل الاجتماعي.
واضيف للتطبيق ايضا بث اذاعة سومر اف ام المباشر، وميزة اختيار الاشعارات المناسبة لكل مستخدم، كما تم تصحيح خلل وصول الاشعارات لكافة المستخدمين.
ولتحميل تطبيق السومرية والانضمام لاكثر من 4 ملايين مستخدم:
لتحميل التطبيق على آبل ستور: أنقر هنا
لتحميل التطبيق على غوغل بلاي: أنقر هنا
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