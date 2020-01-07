عبد الغني شهد: طموحاتنا كبيرة بتكرار انجاز التأهل للاولمبياد

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2020-01-07 | 10:50
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اكد مدرب المنتخب الاولمبي، عبد الغني، شهد، ان فريقه لديه طموحات كبيرة للتأهل الى اولمبياد طوكيو 2020.
وقال شهد في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة، إنه "لدينا طموحات كبيرة بتكرار إنجاز عام 2016 في قطر، والتأهل إلى دورة الألعاب الأولمبية، حيث لدينا لاعبين رائعين ويمتلكون قدرات عالية، وبالتالي فإننا نطمح بالتأهل عن المجموعة والمنافسة على لقب البطولة".
وبين بالقول، "بالتأكيد مباراة استراليا الاولى هي مدخل للبطولة ولدينا معلومات وافية عن الفريق الاسترالي وان ابعاد اربعة لاعبين منه هي نقطة ايجابية للفريق العراقي".
وكان الاولمبي قد تأهل إلى أولمبياد 2016 في ريو دي جانيرو، بحصوله على المركز الثالث في البطولة التي أقيمت في قطر.
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