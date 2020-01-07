مصرع 35 إيرانيا وجرح 48 في تدافع خلال جنازة سليماني

أعلن التلفزيون الإيراني، الثلاثاء، عن مصرع 35 شخصا وإصابة 48 آخرين، إثر تدافع خلال تشييع جثمان قائد فيلق القدس قاسم سليماني في مسقط رأسه بمدينة كرمان جنوب شرقي البلاد.

ونقل التلفزيون الإيراني الرسمي، الثلاثاء، عن بير حسين كوليوند رئيس منظمة الطوارئ التي يقع مقرها بالعاصمة طهران قوله إن "35 شخصا على الأقل توفوا، فيما أصيب 48 آخرون بسبب تزاحم مشيعي جثمان سليماني لدفنه في مسقط رأسه بمحافظة كرمان".

ولفت كوليوند إلى أن الحادث لا يزال موضع بحث، للوقوف على أبعاده، وإعلانها لوسائل الإعلام المحلية، بينما تم نقل المصابين إلى مراكز علاجية.

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وقتل سليماني، فجر الجمعة الماضي، بضربة استهدفته في بغداد بناء على توجيهات من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لردع خطط هجمات إيرانية على مصالح الولايات المتحدة، وسط معلومات عن تطوير فيلق القدس مخططات لمهاجمة الدبلوماسيين الأمريكيين في العراق والمنطقة.

الغارة التي استهدفت سليماني ونائب قائد مليشيا الحشد الشعبي العراقي أبومهدي المهندس وقعت قرب مطار بغداد الدولي.

وقاسم سليماني هو قائد فيلق القدس، منذ عام 1998، وهي فرقة تابعة للحرس الثوري الإيراني والمسؤولة عن العمليات العسكرية والعمليات السرية خارج الحدود الإقليمية لإيران ويبلغ من العمر 62 عاما.

وأبومهدي المهندس هو جمال جعفر محمد علي آل إبراهيم، ويتولى منصب نائب رئيس الحشد الشعبي في العراق، ويبلغ من العمر 66 عاما.

وكانت عناصر من مليشيا كتائب حزب الله العراقي الموالية لإيران اقتحمت، الثلاثاء، مقر السفارة الأمريكية في العاصمة بغداد، بعد مقتل عشرات المسلحين بينهم قياديون، في ضربات جوية استهدفت منشآت تابعة للمليشيات التابعة لإيران.