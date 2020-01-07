تأخر حكومة لبنان وسوق الدواء بإيران.. نشرة الظهيرة لـ"العين الإخبارية"

في نشرة الظهيرة لـ"العين الإخبارية" لهذا اليوم، تطالعون عناوين مختلفة في السياسة والفكر والاقتصاد والرياضة والصحة، وغيرها من الأقسام الأخرى.

ففي عالم السياسة: واشنطن: نرصد 52 هدفا إيرانيا حال وقوع أذى بالأمريكيين، خلافات دياب وباسيل تؤخر إعلان تشكيل حكومة لبنان، مسؤولون كبار بإدارة ترامب يدلون بإفادات أمام "الشيوخ" بشأن إيران، لجنة سودانية لتطهير "التعليم العالي" من الإخوان، وزير الدفاع الأمريكي: لا نخطط للانسحاب من العراق.

كما تقرأون: خبيران: أردوغان والسراج فشلا بتوريط الجزائر في أزمة ليبيا، واشنطن تنشر قوات عسكرية إضافية في كينيا، مسؤول إيراني كبير: طهران تدرس 13 سيناريو للرد على مقتل سليماني، "دييغو غارسيا" و"بي 52".. "كلمتا السر" في تأهب أمريكا عسكريا ضد إيران.

أما في الاقتصاد فتطالعون: فشل حكومي يفسد سوق الدواء في إيران، النفط دون 70 دولارا نهاية جلسة مضطربة.

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وإلى الملاعب: أرسنال يتخطى ليدز ويتأهل للدور الرابع بكأس الاتحاد الإنجليزي.

وفي التكنولوجيا تتابعون: شاشة ألعاب جديدة من "ديل".. بدقة وضوح مبهرة.

وأخيراً الفن: 7 معلومات صادمة عن "تايجر بوليوود" سلمان خان

ولمزيد من الأحداث والعناوين المختلفة، ستجدون ما يثري زادكم في النشرة التي تحفل بعناوين أخرى كثيرة ليوم الثلاثاء 7 يناير/كانون الثاني.

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