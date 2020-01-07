شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عاجل.. قتلى وجرحى في تدافع شهده موكب جنازة سليماني بإقليم كرمان الإيراني والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 7 يناير 2020 متابعات_الخليج 365 قتل وأصيب عدد من الإيرانيين في تدافع أثناء تشييع جنازة قاسم سليماني اليوم الثلاثاء، كانون الثاني 07، 2020.

Advertisements وقال التلفزيون الإيراني إن قتلى وجرحى سقطوا في تدافع شهده موكب تشييع جنازة سليماني بإقليم كرمان (التليفزيون الإيراني). ولم يعط التلفزيون تفاصيل إضافية. وقتل سليماني بغارات أمريكية مطلع الأسبوع الجاري في العاصمة العراقية بغداد.

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