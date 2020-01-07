ماهي فرص المواجهة العسكرية المباشرة بين مصر وتركيا بسبب ليبيا؟

- شريف الجنيدي

تصاعدت حدة التوتر في المنطقة بعد الاتفاق الذي أبرمه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مع رئيس حكومة الوفاق فايز السراج، والتي يمنحه التدخل العسكري في ليبيا.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد أعلن، خلال مقابلة تليفزيونية الأحد الماضي، عن بدء نشر جنود أتراك في ليبيا لدعم حكومة الوفاق في العاصمة الليبية طرابلس، مضيفاً: "ستكون لدينا فرق أخرى مختلفة كقوة محاربة، وأفرادها ليسوا من جنودنا".

وقبل يومين، نشر المتحدث باسم القوات المسلحة بياناً حول تنفيذ عملية برمائية كاملة "بإحدى مناطق البحر المتوسط " في إطار تدريب القوات المسلحة المصرية. وسبق ذلك اجتماع للرئيس عبد الفتاح السيسي مع قيادات أفرع القوات المسلحة المصرية.

ومن المقرر أن تستضيف مصر، غداً الأربعاء، اجتماعاً تنسيقياً وزارياً يضم وزراء خارجية مصر وفرنسا وإيطاليا واليونان وقبرص، لبحث التطورات المتسارعة على المشهد الليبي والتدخلات التركية فيه.

مؤشرات

وافق البرلمان التركي على طلب أردوغان بنشر قوات إلى ليبيا لدعم رئيس حكومة الوفاق فايز السراج ضد قوات الجيش الوطني الليبي خليفة حفتر.

وعقب هذا القرار، أعرب الاتحاد الأوروبي عن قلقه من التدخل التركي في ليبيا، فيما علّق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالقول إن أي تدخل عسكري في الأراضي الليبية قد يفاقم الأزمة التي تشهدها البلاد حالياً.

ويقول المراقبون إن العلاقات المصرية التركية شهدت توتراً كبيراً في أعقاب عزل جماعة الإخوان الإرهابية عن الحكم في مصر بعد ثورة الـ 30 من يونيو 2013، نظراً للدعم الكبير الذي تلقاه الإخوان من أردوغان، فضلاً عن إعلان الرئيس التركي، مراراً وتكراراً، مساندته للجماعة في موقف يخالف مطالب الثورة الشعبية المجيدة.

احتكاكات

توقع المحللون حدوث تصعيد بين مصر وتركيا يصل إلى حد الحرب، حيث من المرجح أن تقوم القوات التركية بقصف بعض المناطق المؤثرة لدى قوات خليفة حفتر.

وأضاف المحللون أنه من غير المتوقع أن تكون حرباً كبيرة بين مصر وتركيا كما يظن البعض، نظراً لأن القوى الدولية، مثل الولايات المتحدة وروسيا، سيتدخلون فوراً لمنع تصاعد الأمور، فضلاً عن مصالح واشنطن وموسكو الاستراتيجية في المنطقة.

ويقول محمد عبدالقادر خليل، الخبير السياسي في مركز الأهرام للدرسات السياسية والاستراتيجية، إن مصر وتركيا لا تخططان للمواجهة المباشرة.

وأضاف خليل، في تصريحات لـ "دويتش فيله"، أن القيادة السياسية في مصر تنظر إلى الأزمة الليبية على أنها "قضية أمن قومي"، وهو ما يخالف النظرة التركية للأزمة تماماً.

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وأشار الخبي الاسياسي إلى أن الحدود المصرية الليبية تمتد بطول أكثر من 1200 كيلومتر، وأنها ليست مأهولة بالسكان لذا يمكن اختراقها، وذلك في حالة سيطرة المليشيات الموالية لرتكية على الجانب الشرقي لليبيا.

وأضاف أن تلك المليشيات قد تقوم بعمليات إرهابية داخل الأراضي المصرية، وهي أمور تتعلق بالأمن القومي المصري.

الغاز

يقول المراقبون إن أحد الأهداف الرئيسية لتركيا من تحركها في منطقة البحر المتوسط هو ضمان الحصول على مخزون الغاز الهائل هناك.

وبجانب الاتفاقية الأمنية في نوفمبر الماضي، وقع أردوغان اتفاقية أخرى مع السراج بشأن ترسيم الحدود البحرية بين الطرفين في البحر المتوسط.

وقوبل اتفاق أردوغان والسراج بالرفض والتنديد من جميع دول المنطقة التي تجمعها حدود بحرية على البحر المتوسط وفي مقدمتها مصر وقبرص واليونان.

ويقول المراقبون إن دخول تركيا إلى الأراضي الليبية ليس لمنع سقوط العاصمة طرابلس في يد خليفة حفتر فقط، وإنما تثبيت شرعية حكومة الوفاق، وبالتالي استمرار اتفاقية ترسيم الحدود البحرية، ما يعني أن التفاوض معها بشأن غاز المتوسط أمراً لا مفر منه.

وصرح أردوغان، في وقت سابق، بأن "اليونان ومصر وإسرائيل وقبرص لن تتمكن من اتخاذ أي خطوة دون موافقتنا، بعد توقيعنا على مذكرة التفاهم مع ليبيا"، وهو التصريح الذي فسره المحللون بأن إما أن تكون تركيا ضمن المخططات الاقتصادية "وإلا ستقلب اللعبة".

ويضيف المراقبون أنه في تحاول تكوين تحالف دولي من الدول المنتجة للغاز في المتوسط بدون تركيا، فهذا يعني أن أنقرة لن تستفيد من هذا الاحتياطي الهائل للغاز، كما أنها ستفقد حريتها في الحركة في البحر المتوسط.

انقسام

يقول المراقبون أن سبب المشكلة الرئيسي هو اختلاف رؤية كل من مصر وتركيا للأزمة في ليبيا، حيث أن القاهرة ترى أن أنقرة ترغب في تحويل ليبيا إلى ساحة للتنظيمات الجهادية، التي رعتها في سوريا.

ويؤكد المراقبون أن سياسات أردوغان، ودعمه للمليشيات المسلحة في الغرب، قد ينتج عنها في نهاية الأمر سقوط ليبيا في يد التنظيمات المسلحة وانقسام كامل للأراضي الليبية، حيث من الصعب ضمان وحدة الدولة الليبية مستقبلاً وهو ما يهدد ايضاً الدولة المصرية.

وأضافوا أن قوات الجيش الوطني الليبي، بقيادة المشير حفتر، لا يوجد في صفوفها أي تنظيمات جهادية مسلحة، أما على الجانب الىخر، فإن قوات حكومة الوفاق أقرب لجماعة الإخوان الإرهابية، حيث تضم فصائل جهادية إرهابية قد تشكل خطراً فيما بعد سواء في ليبيا أو خارجها.

وأوضح المراقبون أن بعض من تلك الفصائل المسلحة كان نشطاً في تنظيم داعش الإرهابي، والبعض الآخر كان قريباً من تنظيم القاعدة، فضلاً عن تواجد بعض قياداتهم في تركيا.