اعتصام امام قصر العدل بالنبطية للمطالبة بقضاء عادل وعدم التدخل السياسي

نفذ محتجون اعتصاما امام ​قصر العدل​ في ​النبطية​ للمطالبة بقضاء عادل وعدم التدخل السياسي فيه، كما طالب المعتصمون بالغاء المحاكم الخاصة، وان ينتخب ​القضاء​ نفسه بعيدا عن تدخل ​السلطة​ التنفيذية.

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