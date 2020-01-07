استقبل رئيس حزب "الحوار الوطني" النائب فؤاد مخزومي، المنسق الخاص للامم المتحدة في لبنان يان كوبيش. وعرض معه الأوضاع في لبنان والمنطقة.
ولفت مخزومي الى أن "الحديث تطرق إلى التطورات السياسية والاقتصادية إضافة إلى التطورات الإقليمية الخطيرة وكيفية حماية لبنان من انعكاساتها السلبية". وشكر للأمم المتحدة اهتمامها الدائم بلبنان، مشدداً على "أهمية الدعم الدولي للبلد لا سيما في ظل الأزمة المالية والاقتصادية التي يمر بها والثورة الشعبية القائمة منذ 17 تشرين الأول".
وجدد مخزومي التأكيد على "ضرورة الإسراع في تشكيل حكومة انقاذية تلبي طلبات الناس، وتعيد ثقة المجتمع الدولي بلبنان". واستغرب "عدم قيام حكومة تصريف الأعمال بواجباتها لجهة العمل على إخراج لبنان من أزماته التي طاولت المجتمع اللبناني بأسره".
كانت هذه تفاصيل خبر مخزومي عرض الأوضاع في لبنان والمنطقة مع كوبيتش لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.