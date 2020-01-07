النشرة: اعتصام تضامني مع عصام خليفة في صيدا

افاد مراسل "​الخليج 365​" في صيدا، بأن ناشطين في "حراك صيدا"، نظموا اعتصاما أمام مدخل "كلية الحقوق و​العلوم​ السياسية" في ​الجامعة اللبنانية​ - الفرع الخامس،تضامنا مع الدكتور ​عصام خليفة​.



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