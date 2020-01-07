اشار النائب ​هاكوب ترزيان​ في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الى "إن الحملة الشعواء والمشبوهة التي يتعرض لها ​الجيش اللبناني​ عبر مواقع التوصل الاجتماعي من خلال تغريدات مغرضة لا نرى فيها سوى بث للفتنة. لا نرضى ولن نقبل بأن يتطاول أحد على من يحمل الأرزة على جبينه ويحمي السلم الأهلي بشرفه وتضحيته ووفائه".



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كانت هذه تفاصيل خبر ترزيان: لن نرضى بالتطاول على الجيش لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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