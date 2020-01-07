قاسم هاشم: آن الأوان لبعض من التواضع لإنقاذ وطننا

اشار عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب الدكتور ​قاسم هاشم​ في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الى انه "ليت الزمن يسمح للمناكفات والسجالات وتحقيق المكاسب من خلال الاستمرار في التعطيل ليصل كل واحد الى مبتغاه وليتمسك بعناوينه وتوصيفه للحكومة العتيدة المنتظرة، لكن للأسف نقتل الوقت والوقت يقتلنا، لنصل في أسرع وقت الى حكومة إنقاذية قادرة بشخصياتها أن تعيد بناء الثقة بين اللبنانيين ودولتهم وبينها والخارج، في ظل تطورات وتحديات قد تأخذنا الى مزيد من التأزم. آن الأوان لبعض من التواضع لإنقاذ وطننا إذا استطعنا إلى ذلك سبيلا".



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