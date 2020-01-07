أفادت وكالة "رويترز" أن مسؤولا كبيرا في ​وزارة العدل​ ​اليابان​ية، شدد على أن اليابان ستبذل قصارى جهدها لتأمين إستعادة رئيس شركة "نيسان" السابق ​كارلوس غصن​، كما نعمل على درس القانون ال​لبنان​ي بحثا عن طريقة لاعادته، كاشفا أن فرص تسلم غصن من لبنان منخفضة للغاية.

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كانت هذه تفاصيل خبر مسؤول بوزارة العدل اليابانية: فرص تسلم غصن من لبنان منخفضة للغاية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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