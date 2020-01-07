انصارالله: إسقاط طائرة تجسس مقاتله نوع CH-4 في الجوف

اعلن المتحدث بإسم القوات المسلحة اليمنية في صنعاء العميد يحيى سريع في بيان مقتضب، انه "بفضل الله وعونه الدفاعات الجوية تتمكن من إسقاط طائرة استطلاع مقاتل نوع "CH-4" في محافظة الجوف، وذلك أثناء قيامها بأعمال عدائية داخل الأجواء اليمنية".
وأوضح العميد سريع أنه تم استهداف الطائرة "بصاروخ أرض جو سيكشف عنه لاحقا.
وكان ناطق القوات المسلحة اليمنية أعلن العميد يحيى سريع أن العام الحلي سيكون عام الدفاع الجوي.
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