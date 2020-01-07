انصارالله: إسقاط طائرة تجسس مقاتله نوع CH-4 في الجوف

اعلن المتحدث بإسم ​القوات المسلحة​ اليمنية في ​صنعاء​ العميد يحيى سريع في بيان مقتضب، انه "بفضل الله وعونه الدفاعات الجوية تتمكن من إسقاط ​طائرة​ استطلاع مقاتل نوع "CH-4" في ​محافظة الجوف​، وذلك أثناء قيامها بأعمال عدائية داخل الأجواء اليمنية".

وأوضح العميد سريع أنه تم استهداف الطائرة "ب​صاروخ​ أرض جو سيكشف عنه لاحقا.

وكان ناطق القوات المسلحة اليمنية أعلن العميد يحيى سريع أن العام الحلي سيكون عام الدفاع الجوي.