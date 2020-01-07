مقتل 9 أشخاص وإصابة 26 آخرين جراء انفجار عبوة ناسفة في الكاميرون

قتل تسعة أشخاص على الأقل وأصيب 26 آخرون جراء ​انفجار​ في شمال ​الكاميرون​، حسبما أكدت السلطات المحلية. ووقع الحادث أمس الاثنين في بلدة فوتوكول القريبة من الحدود مع ​نيجيريا​، عندما عثر "شباب يبحثون عن المعادن" على ​قنبلة​ محلية الصنع قبل تفجيرها عن طريق الخطأ، وفقا لما قاله حاكم المنطقة ميدجياوا باكاري لوكالة الأنباء الألمانية "د.ب.أ".

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