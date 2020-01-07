قُتل 10 جنود يمنيين وأصيب آخرون، في قصف بصاروخ باليستي يعتقد شنته جماعة أنصار الله "الحوثيين"، على معسكر للجيش اليمني في محافظة الضالع وسط اليمن.
وأفاد مصدر عسكري يمني وكالة "سبوتنيك" بأن صاروخا باليستيا استهدف معسكر الصدرين التدريبي التابع للواء الرابع احتياط في منطقة مريس بمديرية قعطبة شمال الضالع.
وأضاف أن القصف "أسفر عن مقتل 10 جنود، وإصابة عدد آخر من العسكريين".
كانت هذه تفاصيل خبر مقتل 10 جنود يمنيين بقصف حوثي بصاروخ باليستي استهدف معسكرا شمال الضالع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.