مقتل 10 جنود يمنيين بقصف حوثي بصاروخ باليستي استهدف معسكرا شمال الضالع

قُتل 10 جنود يمنيين وأصيب آخرون، في قصف ب​صاروخ باليستي​ يعتقد شنته جماعة ​أنصار الله​ "​الحوثيين​"، على معسكر للجيش اليمني في محافظة الضالع وسط اليمن. وأفاد مصدر ​عسكري​ يمني وكالة "​سبوتنيك​" بأن صاروخا باليستيا استهدف معسكر الصدرين التدريبي التابع للواء الرابع احتياط في منطقة مريس بمديرية قعطبة شمال الضالع. وأضاف أن القصف "أسفر عن مقتل 10 جنود، وإصابة عدد آخر من العسكريين".

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