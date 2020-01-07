زلزال بقوة 6,2 درجات يضرب شمال غرب إندونيسيا

ضرب ​زلزال​ بقوة 6,2 درجات شمال غرب ​إندونيسيا​ وفق المعهد الجيولوجي الأميركي، لكن لم يتسبب بأضرار مهمة او بإصدار إنذار بوقوع ​تسونامي​، وفق المعلومات الأولية. ووقع الزلزال بعمق 20 كلم قرب جزيرة سيمولو غرب محافظة آتشيه في جزيرة سومطرة.

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