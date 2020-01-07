التلفزيون الإيراني: 35 قتيلا و48 جريحا في تدافع خلال جنازة سليماني في كرمان

افاد التلفزيون ال​إيران​ي بسقوط 35 قتيلا و48 جريحا في تدافع خلال جنازة قائد ​فيلق القدس​ في ​الحرس الثوري الإيراني​، ​قاسم سليماني​، في مدينة ​كرمان​ جنوب شرقي إيران. وقد شاركت حشود ضخمة صباح الثلاثاء في مراسم دفن الجنرال قاسم سليماني في مسقط رأسه في كرمان جنوب شرق إيران.

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