شكرا لقرائتكم خبر عن مطالب برلمانية للحكومة بحل مشكلات الصرف الصحى العالقة بالقرى والنجوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب المهندس علاء والى عضو مجلس النواب، الحكومة بوضع خطة عاجلة لاستكمال مشروعات الصرف الصحى العالقة بالقرى والنجوع على مستوى الجمهورية وسرعة الانتهاء منها، على أن تتضمن حصر شامل للمناطق المحرومة من خدمة الصرف الصحى على مستوى الجمهورية والتى تعلق العمل بها وتشمل نسب الأعمال التي تم تنفيذها، والاعتمادات المالية اللازمة، والجدول الزمنى للانتهاء من هذه المشروعات، على أن يكون هناك أولوية فى التنفيذ، مشدداً على ألا يتم البدء فى مشروعات جديدة قبل الانتهاء من المتوقف على أرض الواقع، لحل أزمة العديد من المواطنين.

وقال "والى" فى بيان له اليوم إن هناك قرى تم تنفيذ شبكات الصرف الصحى الأرضية بها منذ 10 سنوات ولكن حتى الآن معلق العمل بها ولم يستكمل مشروع الصرف الصحى ، والمواطنين يعانون بسبب عدم وجود صرف صحى مما قد يؤدى لخطورة اختلاط مياه الشرب بالصرف الصحى وهو ما قد يتسبب عنه إصابات عديدة للمواطنين بالأمراض نتيجة هذا الإجراء السلبى الخطير .

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ولفت "والى"، أن لجنة الإسكان بالبرلمان سبق وأن أوصت بزيادة الاعتمادات المالية للجهاز القومى لمياه الشرب، وذلك للانتهاء من تنفيذ مشروعات الصرف العالقة، وحل مشاكل العديد من المواطنين فى مختلف القرى، وكذلك شددت اللجنة على أن يكون هناك جدول زمنى للتنفيذ على أرض الواقع للقرى الأشد احتياجاً .

وطالب عضو مجلس النواب الحكومة بإعطاء أولوية للقرى والنجوع لتغطيتها بشبكات الصرف الصحى العالقة بهما لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين .