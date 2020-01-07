شكرا لقرائتكم خبر عن طلب إحاطة للحكومة لعدم تفعيل قانون ذوى الإعاقة: التشريع حبر على ورق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم النائب محمد العقاد عضو مجلس النواب بطلب إحاطة موجه لرئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، ووزيرة التضامن الاجتماعى نيفين القباج، بشأن عدم تفعيل قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة رقم 10 لسنة 2018، الذى صدر منذ فترة وصدرت اللائحة التنفيذية له منذ فترة أيضا، وعلى الرغم من ذلك لم يتم تفعيل القانون، وبالتالى لم يحصل ذوى الاحتياجات الخاصة على حقوقهم المكتسبة، ومعاناتهم فى حصولهم على كل ما تضمنه التشريع الجديد من حقوق الغرض منها التأهيل والدمج فى المجتمع للتخفيف عنهم، متابعا: "مازال التشريع حبر على ورق".

وأوضح عضو مجلس النواب، أن التشريع الجديد تضمن العديد من الحقوق المكتسبة فى كافة القطاعات الوزارات والهيئيات، وبينت اللائحة التنفيذية هذه الحقوق بالتفصيل، سواء حقهم فى المكسن، وتأهيل الوحدات السكنية لهم، بالإضافة لوسائل النقل والمواصلات، وحقهم فى ممارسة حقوقهم السياسية، والجميع بين أكثر من معاش، والسيارات المجهزة، والإعفاءات الجمركية، وذلك من خلال بطاقة إثبات إعاقة، ولكن لم يتم تفعيل القانون بالشكل المطلوب حتى هذه اللحظة.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن القيادة السياسية تولى ذوى الاحتياجات الخاصة اهتمام خاص، واتضح ذلك جليا خلال السنوات الست السابقة، وتم تسمية عام كامل بعام ذوى الإعاقة، وعلى الرغم من ذلك لم يتم ترجمة هذا الاهتمام من قبل الجهات التنفيذية فى صورة قرارات على أرض الواقع، وعلى الرغم من صدور التشريع مازال ذوى القدرات يعانون من عدم حصولهم على حقوقهم المكتسبة.

وشدد عضو مجلس النواب، على ضرورة أن يتم تشكيل لجنة وزارية تضم كافة الوزارات المعنية بتطبيق القانون على أرض الواقع، برئاسة رئيس مجلس الوزراء، للوقوف على الأسباب الحقيقية حول عدم تطبيق القانون بمختلف المحافظات على مستوى الجمهورية بشكل مناسب، للتخفيف عن كاهل شريحة هامة من المجتمع المصرى ظلت تعانى لسنوات طويلة من عدم حصولهم على مستحقاتهم.