المالكي: نسعى ليصبح مجلس النواب آلية لترسيخ النفس الديمقراطي.. والمسار صعب

قال الحبيب المالكي، رئيس مجلس النواب، صباح الثلاثاء، إن هناك عمل مستمر ليصبح المجلس “إحدى المؤسسات والآليات لترسيخ النفس الديمقراطي، وتكريس ثقافة الديموقراطة”، مؤكدا أن “ذلك مسار طويل وصعب”.

واعتبر المالكي، خلال حفل تقديم البوابة الإلكترونية للمجلس، التي ستكون بخمس لغات، “الأمر لا يتعلق بعمل استعراضي أو تقني صرف، وإنما رؤية تتطلع نحو المزيد من التنمية السياسية وتعميق البناء الديموقراطي، والانخراط في آفاق المستقبل”.

وشدد المالكي، على إن إطلاق البوابة، “يندرج ضمن استراتيجية للتواصل والإعلام”، مضيفا، “جعلنا منها محورا مركزيا من محاور خطة العمل الاستراتيجية خلال الولاية الحالية”.

وقال المالكي أيضا، “حريصون على أن ينطلق نشاطنا التواصلي والإعلامي، من ؤية شاملة تهدف بالأساس الى تفعيل الصلاحيات الدستورية لمجلس النواب، وتهدف كذلك إلى تعزيز الثقة في المؤسسة التشريعية، باعتبارها تعبيرا عن إرادة المواطنات والمواطنين”.

واعتبر رئيس المجلس، أن الرؤية هي “شاملة أي متعددة الأبعاد، وتهم مجالات مختلف، لكنها متكاملة تجسيدا لما سميناه ببرلمان القرب”.