تطوان.. الحبس سنتين نافذتين والغرامة لشاب سب الملك والأطر الطبية في فيديو

أصدرت المحكمة الابتدائية في تطوان، أمس الاثنين، حكما بالحبس سنتين نافذتين على الشاب، الملقب بـ”سعيد التيبرون”، وأدائه غرامة مالية قدرها 5000 درهم، على خلفية خروجه بفيديو تلفظ خلاله بعبارات مسيئة في حق الملك، والأطر الصحية في مستشفى سانية الرمل.
وتوبع المتهم “س.ش” بتهم إهانة موظفين عموميين أثناء قيامهم بمهامهم، وإهانة هيآت منظمة، والاخلال العلني بالحياء.
وكانت العناصر الأمنية في تطوان قد أوقفت الشاب شقور، بتاريخ 20 دجنبر 2019، بعدما ظهر في فيديو يشكو من الإهمال الطبي من داخل مصلحة العظام، والمفاصل في مستشفى “سانية الرمل”.
وتلفظ الشاب بعبارات مسيئة في حق الملك، فيما قررت النيابة العامة، آنذاك، وضعه رهن الاعتقال الاحتياطي في السجن المحلي “الصومال”.
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