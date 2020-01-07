تقارير: مصرع مشاركين في جنازة سليماني بسبب التدافع

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أعلن التلفزيون الإيراني الحكومي، مصرع 35 شخصا بسبب التدافع، في موكب جنازة قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، اليوم الثلاثاء.

وقال التلفزيون الرسمي، إن الحادث وقع في مدينة كرمان، مسقط سليماني، جنوبي شرقي إيران، مضيفا أن 48 شخصا أُصيبوا أيضا.

وتجمهر مئات الآلاف للمشاركة في مراسم دفن سليماني، مرتدين الملابس السوداء حدادا على قائد فيلق القدس.

وأحضر المسؤولون رفات سليماني وآخرين قتلوا في الغارة الأميركية إلى الساحة المركزية في مدينة كرمان.