مصرع عامل في منطقة الناصرة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - لقي عامل (40 عاما) مصرعه في مصنع ببلدة "مغدال هعيمك" قرب مدينة الناصرة، قبل ظهر اليوم الثلاثاء.
وأفادت مصادر طبية أن "طواقم طبية تابعة لنجمة داود الحمراء أجرت عمليات إنعاش للعامل إثر سقوطه من علو في المصنع ببلدة مغدال هعيمك قرب الناصرة. وأعلنت لاحقا وفاة المصاب بعد أن باءت محاولات إنقاذ حياته بالفشل".
وقال المضمدان سالم عطاف وعلاء بشير من "نجمة داوود الحمراء" إنه "عندما وصلنا إلى المكان وجدنا شخصا فاقدا للوعي بدون نبض وبدون تنفس. قمنا على الفور بتقديم علاج أولي له شمل عمليات إنعاش في محاولة لإنقاذ حياته، لكن للأسف اضطررنا أن نعلن وفاته".
تفاصيل أوفى بعد قليل...
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