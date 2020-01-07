مهددة بفقدان البصر: تدهور الحالة الصحية للأسيرة آيات محفوظ

القدس - بواسطة محمد عز العرب - ناشدت عائلة ‫الأسيرة آيات محفوظ (28 عاما) من مدينة الخليل، المؤسسات الحقوقية، بالتدخل العاجل للإفراج عن ابنتهم المهددة بفقدان بصرها نتيجة الإهمال الطبي في سجن "هشارون".

وقال مكتب إعلام الأسرى، إن الأسيرة محفوظ تعاني من هبوط كامل للجفن في العين، وأصبحت تعاني من فقدان للنظر كليا في العين اليسرى، وذلك بسبب تعرضها للإصابة بقنبلة غاز وعمرها ثلاث سنوات.

وحسب المكتب فإن الأسيرة وخلال اعتقالها وضعت في العزل الانفرادي عدة مرات، وتعرضت لمعاملة مهينة من السجانات.

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وتسببت إصابتها بنزيف بالعين، ثم شلل في العصب البصري، وإثر ذلك عانت من مشاكل نفسية كثيرة، وقبل اعتقالها الأخير كان من المقرر إجراء عملية جراحية لها، ولكن اعتقالها حال دون إجرائها، ولا زالت تعاني من سياسة الإهمال الطبي من إدارة السجون.

يُذكر أن الأسيرة آيات محفوظ اعتقلت سابقا بتاريخ 8 أيلول/سبتمبر عام 2013، وأفرج عنها بتاريخ 20 أيار/مايو عام 2014، وأعيد اعتقالها مرة أخرى بتاريخ 5 أيلول/سبتمبر عام 2016 بزعم محاولة طعن مرة أخرى، ولا تزال رهن الاعتقال لغاية الآن، ومحكومة بالسجن لخمس سنوات، وموجودة في سجن هشارون.