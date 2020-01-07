اتهام شاب من الرملة بالتسبب بقتل طفل دهسا

القدس - بواسطة محمد عز العرب - قدمت النيابة العامة إلى المحكمة المركزية في مدينة تل أبيب لائحة اتهام مرفقة بطلب تمديد اعتقال لغاية الانتهاء من الإجراءات القضائية ضد شاب من مدينة الرملة (21 عاما)، صباح اليوم الثلاثاء.
ونسبت النيابة للشاب تهمة القيادة بعشوائية، وقتل عن طريق الخطأ لطفل من تل أبيب إثر حادث دهس في "يوم الغفران"، إضافة لتهم أخرى من بينها عرقلة إجراءات المحكمة والنيابة، حيازة مخدرات وغيرها.
ويستدل من لائحة الاتهام أن حادث الدهس الذي وقع في يوم الغفران بتل أبيب أسفر عن مصرع الطفل، إيتاي مارغي، من تل أبيب.
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