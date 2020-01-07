ليبيا.. البرلمان والحكومة يدعوان لمساندة قوات الجيش

الثلاثاء 7 يناير 2020

طالب مجلس النواب الليبي أبناء مدينة سرت بالالتحام بالجيش والالتفاف حوله لتحقيق الأمن والاستقرار بالمدينة، مهنئا سكان المدينة بالانتصار على المليشيات الإرهابية.



وأعلن اللواء أحمد المسماري المتحدث باسم الجيش الليبي في وقت سابق الإثنين، سيطرة القوات المسلحة على مدينة سرت بالكامل.

وحث البرلمان، في بيان، ضباط الجيش على استكمال عملياته القتالية حتى تحرير كامل التراب الليبي من المليشيات والجماعات الإرهابية والمرتزقة.

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بدورها، باركت الحكومة الليبية المؤقتة برئاسة عبدالله الثني انتصار الجيش الليبي وتحرير مدينة سرت من سيطرة المليشيات.

وقالت الحكومة: "نبارك هذا النصر المؤزر الذي بيّن لمختطفي العاصمة ومن تحالفوا معهم من قوى الشر والطغيان المتمثل في تميم وأردوغان، أن رجال الجيش الليبي سيعيدون طرابلس عروس البحر إلى أحضان الوطن وتطهيرها من قبضة الإرهابيين والخانعين والخونة".

وتابعت الحكومة: "ها هي سرت تعود إلى أحضان الوطن عروساً بأبهى حلة، مكتحلة بالصبر والنصر، تعود موشحة بالمجد ومحاطةً برجالها وأبنائها والمقاتلين بكل صنوفهم بموكب نصر مهيب".

وقال العميد خالد المحجوب مدير التوجيه المعنوي بالجيش، في تصريحات لـ"العين الإخبارية": "تمكنا من السيطرة على المدينة بالكامل بمساعدة الأهالي الذين رحبوا بدخول الجيش واشتبكوا مع المليشيات".