شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب: أمريكا باتت أكثر أمنا بعد تصفية سليماني وبعض الديمقراطيين يدعمون إيران والان مع التفاصيل

الثلاثاء 7 يناير 2020 قال الرئيس الأمريكي، دونلد ترمب، إن بعض الديمقراطيين يدعمون إيران علنا.

وأشار الرئيس الأمريكي إلى أن الولايات المتحدة باتت أكثر أمنا بعد تصفية سليماني. Advertisements وأضاف ترمب في مقابلة إذاعية: سليماني إرهابي كان يجب القضاء عليه منذ أكثر من 15 عاما. وقتل سليماني بغارات أمريكية في مطار بغداد مطلع الأسبوع الجاري.

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