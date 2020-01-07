"الخليج": العالم يتغير لكن باتجاه الأسوأ

الثلاثاء 7 يناير 2020

قالت صحيفة خليجية، "العالم يتغير، لكن باتجاه الأسوأ".



وقالت صحيفة" الخليج" الإماراتية الصادرة اليوم الثلاثاء هذا ما يمكن ملاحظته من التطورات الدراماتيكية الكبيرة التي نشهدها اليوم، والتي تنذر بتغير كبير في تحالفات الأصدقاء والخصوم، على السواء، حتى بدا كأن شكلاً جديداً يتخلق في العالم كله، بخاصة مع التوترات التي بدأت تسود بؤراً عدة، من بينها منطقة الشرق الأوسط، التي يكثر فيها اللاعبون الدوليون.

وذكرت "لم يعد العالم الذي نعيشه اليوم كما نعرفه، فقد تحول إلى عالم متناحر، تأكل دوله بعضها بعضاً، عبر مؤامرات ودسائس، سواء بواسطة الحروب المباشرة، أو السياسة، حيث يخسر فيها الصغار، الذين ارتضوا أن تتحول بلدانهم إلى ساحات لمعارك الكبار، كما يحصل اليوم في أكثر من مكان"

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وتقول الصحيفة "ومنذ اندلاع ما يسمى «الربيع العربي»، والعرب يغوصون تدريجياً في رمال الأزمات المتلاحقة، أزمات لم يعد بالإمكان محاصرتها، أو محاصرة تداعياتها التي انفتحت على مصاريعيها بشكل لم يسبق له مثيل خلال تاريخ العرب، بدوله وشعوبه، فلم يكن «الربيع العربي» أمراً سيئاً عند بدايته، إذ إنه فتح أبواب الأمل لتغيير ظلت بعض الأنظمة العربية تقاومه عقوداً طويلة تحت مبررات عدة، أهمها أن الشعوب العربية تقبل بما هو قائم، ولا تحتاج إلى ديمقراطية، وعدالة اجتماعية، وأن الأنظمة القائمة أكثر فهماً لخصوصيات شعوبها، والأقدر على تطويعها، وعدم حرف توجهاتها إلى أماكن أخرى، إلا أنه تحول مع الأسف إلى «خريف» مدمر بعد أن اقتلع الشجر، والحجر، والبشر، ودخول الجماعات الإرهابية عاملاً أساسياً فيه".

ووفقا للصحيفة، فمنذ ما يُعرف بـ«الربيع العربي» والخراب والحروب يطالان العديد من الدول التي نراها اليوم تتمزق أمام أعيننا تحت يافطات سياسية، ومذهبية متعددة، كما هو حاصل في العراق، وسوريا، ولبنان، واليمن، وليبيا.

وقالت "وخلال سنوات ما بعد «الربيع العربي» حصل تبدل كبير في البنية الاجتماعية، والسياسية، والاقتصادية، للعرب، فقد تزايدت حدة الانقسامات في أوساط العديد من الدول التي شهدت احتجاجات أدت إلى تغيير الأنظمة فيها، وتحول الكثير من هذه الدول إلى مجرد دمى سياسية في أيدي لاعبين كبار يتحكمون في المنطقة كما يشاؤون".

وأضافت "من اليقين أن المصالح إذا جمعت اللاعبين الكبار لاحقاً، فإنهم سيتركون الجميع خلفهم، كما حدث مع بعض الأنظمة التي تخلت عنها قوى عالمية عظمى عندما شعرت بأن مصالحها تتقاطع مع بقائها، لذلك تسعى بكل ما تملك إلى إبقاء الأوضاع في حالة توتر قدر المستطاع".