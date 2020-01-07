شكرا لقرائتكم خبر عن قصف مدفعي يستهدف تجمعا للمليشيا في المتون بالجوف والان مع التفاصيل

الثلاثاء 7 يناير 2020 قصفت مدفعية الجيش الوطني، اليوم، تجمعا لمليشيا الحوثي المتمردة المدعومة من إيران، في مديرية المتون، بمحافظة الجوف.

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