صحيفة: ولادة ناجحة في الرياض لمجلس الدول 'المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن

الثلاثاء 7 يناير 2020

كتبت صحيفة خليجية، ولادة ناجحة في الرياض لمجلس الدول العربية والإفريقية المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن، بهدف تسريع وتيرة التعاون، وتعزيز القدرات لمواجهة أي مخاطر وتحديات تواجه المنطقة.



وأوضحت صحيفة "الاتحاد" الصادرة اليوم الثلاثاء أن المجلس الذي يضم 8 دول وقعت على ميثاق تأسيسه هي /السعودية، ومصر، والأردن، والسودان، واليمن، وإريتريا، والصومال، وجيبوتي/ لا يستهدف أحداً، وإنما يسعى إلى تحقيق التنمية المستدامة، وتعزيز الاستقرار في أهم ممر مائي حيوي يمثل أهمية اقتصادية وتجارية واستثمارية للاقتصاد العالمي بأكمله.

Advertisements

وأضافت الهدف شعاره التكامل والتعاون الوثيق في جميع المجالات لحماية أمن البحر الأحمر وخليج عدن، دون وجود لأي تصور لبناء قوة عسكرية جديدة والإمارات في ترحيبها بتأسيس المجلس، أكدت ما يمثله من بُعد مؤسسي، يعزز آليات الاستقرار والتنسيق، بما يعود بالفائدة على جميع الدول وشعوب المنطقة.

واختتمت "الاتحاد" افتتاحيتها بقولها من بلاد الحرمين الشريفين، لا يولد إلا الخير. ومباركة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز لتأسيس المجلس المُنتظر أن يُصادَق عليه في قمة لقادة الدول الموقعة، تؤكد الثقة الثابتة في جهود المملكة، ودورها المحوري في كل ما يحقق الاستقرار والفائدة لشعوب المنطقة بأكملها